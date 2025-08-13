Otobüs Şoförü, Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaşmasını Sağladı

Güncelleme:
Kayseri'de özel halk otobüsü şoförü, bayılan kadın yolcunun hayatını kurtarmak için güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. O anlar otobüs kamerasına yansıdı.

Kayseri'de dün saat 11.45'te

Mevlana İstasyon Caddesi-Yoğunburç hattında sefer yapan 101 kodlu özel halk otobüsünde dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir kadın yolcu, telefon görüşmesi sırasında aninden baygınlık geçirdi. Yolcuların uyarıları üzerine otobüsün şoförü Turgut Toprak, güzergahını değiştirip, aracını eski Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar, otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
