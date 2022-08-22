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Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi (2)

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Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi (2)

SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ Bolu Emniyet Müdürlüğü, Ankara- Bartın seferini yaparken direksiyon başında cep telefonuyla mesaj yazarken görüntülenen sürücünün kimliğini belirledi.

SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü, Ankara- Bartın seferini yaparken direksiyon başında cep telefonuyla mesaj yazarken görüntülenen sürücünün kimliğini belirledi. Sürücü K.Ö.'ye 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' suçundan 427 lira ceza kesilirken, ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ankara Bolu Güncel Haberler

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