Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi (2) Güncel Haberler SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ Bolu Emniyet Müdürlüğü, Ankara- Bartın seferini yaparken direksiyon başında cep telefonuyla mesaj yazarken görüntülenen sürücünün kimliğini belirledi. SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ Bolu Emniyet Müdürlüğü, Ankara- Bartın seferini yaparken direksiyon başında cep telefonuyla mesaj yazarken görüntülenen sürücünün kimliğini belirledi. Sürücü K.Ö.'ye 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' suçundan 427 lira ceza kesilirken, ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar Emniyet Müdürlüğü Ankara Bolu Güncel Haberler

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