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Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi

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Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi

Bartın seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün direksiyon başında cep telefonuyla sosyal medyaya girip, mesaj yazmaya çalıştığı anlar, görüntülendi.

Bartın seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün direksiyon başında cep telefonuyla sosyal medyaya girip, mesaj yazmaya çalıştığı anlar, görüntülendi.

Ankara'dan Bartın'a yolcu taşıyan otobüsün şoförünün araç seyir halindeyken cep telefonundan sosyal medyaya girip mesaj yazmaya çalıştı. Bu sırada şoförün direksiyon kontrolünü, kollarıyla sağlamaya çalıştığı görüldü. Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Bartın Güncel Haberler

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