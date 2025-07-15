Otobüs Şoförü Acil Durumda Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Otobüs Şoförü Acil Durumda Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı
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Siirt'te bir otobüs şoförü, yolcularından birinin rahatsızlanması üzerine güzergah dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SİİRT'te otobüs şoförü Cüneyt Tekin, seyahat sırasında rahatsızlanan yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cüneyt Tekin idaresindeki 56 AAL 950 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste meydana geldi. Otobüsteki erkek bir yolcunun fenalaştığını görenler, durumu otobüs şoförüne bildirdi. Otobüs şoförü Tekin, kalp krizi geçirme ihtimaline karşı güzergah dışına çıkarak, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu tedaviye alındı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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