Otobüs Şoförlerine Sopalı Saldırı: 3 Yaralı

ESKİŞEHİR- Antalya seferini yapan otobüste yaşanan tartışma sonrası yolcunun haber verdiği yakınları, Burdur'da duran aracın şoförleri ile muavinine sopalarla saldırdı. 2 şoför ile muavinin yaralandığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir- Antalya seferini yapmak üzere dün akşam saatlerinde yola çıkan otobüsteki bir yolcu, Bilecik'te muavin İ.M. ile tartıştı. Nedeni bilinmeyen tartışmanın ardından muavin değiştirildi ve otobüs yoluna devam etti. Muavinle tartışan yolcu, daha sonra durumu telefonla Burdur'daki yakınlarına bildirdi. İki otomobille gelen yolcunun yakınları, otobüsün Burdur'da otogara girmesini bekledi. Otogarın peron dışında durduğu yere sopalarla gelen yolcu yakını 7- 8 kişilik grup, dün saat 23.30 sıralarında otobüs şoförleri Y.E., A.Ç. ve muavin M.E.'ye saldırdı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Otobüsün ön camına da zarar veren saldırganlar, getirdikleri sopaları otogarın çeşitli bölgelerine atarak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E., A.Ç. ve M.E. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheliler polis tarafından tespit edilip, gözaltına alınırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların gelişi, otogar dışındaki alanda duran otobüste şoförler ve muavine saldırıları ile ellerinde sopalarla otogardan ayrıldıkları anlar yer aldı.