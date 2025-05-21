Otobüs Şoförleri Arasında Silahlı Tartışma: 1 Yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otobüs şoförü Tahir B. (63), küfür nedeniyle çıkan tartışmada aynı firmada çalıştığı otobüs şoförü Enis Y. (54) tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Orhangazi ilçe Otogarı'nda meydana geldi. Terminalde karşılaşan Enis Y. ile Tahir B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Enis Y., iddiaya göre Tahir B.'yi kendisine küfür ettiği gerekçesiyle yanında bulunan tabancayla bacağından yaraladı. Tahir B. kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüpheli Enis Y.'yi olay yerinde ruhsatsız tabancasıyla yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.