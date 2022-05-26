Otobüs, park halindeki otomobile çarpınca 5 araç çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Otobüs, park halindeki otomobile çarpınca 5 araç çarpıştı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Otobüs, park halindeki otomobile çarpınca 5 araç çarpıştı: 1 yaralı

Otobüs, park halindeki otomobile çarpınca 5 araç çarpıştı: 1 yaralıANKARA'nın Çankaya ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan EGO otobüsü, park halindeki otomobile çarptı.

Otobüs, park halindeki otomobile çarpınca 5 araç çarpıştı: 1 yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan EGO otobüsü, park halindeki otomobile çarptı. Arka arkaya park edilmiş 5 otomobilin de birbirine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Cemal Gürsel Cadesi'nde meydana geldi. Kızılay yönüne giden EGO otobüsü, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka arkaya park edilmiş 5 otomobil de birbirine çarptı. Otobüsle birlikte 7 araçta hasar oluşurken, 2 otomobilin arasında kalan 1 kişi yaralandı. Kaza yerine ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçların arasında kalan yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otobüsün araca çarptığı ve zincirleme kazaya neden olduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

- Kaza anı (Güvenlik kamerası)

- Kaza yerinden görüntüler (cep telefonu kamerası)

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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