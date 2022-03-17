Otobüs, minibüs ve servisçilerden zam talebi

Feridun AÇIKGÖZ/ - İSTANBUL özel halk otobüsü, minibüs ve servis işletmecileri, kullandıkları akaryakıtın ÖTV ve KDV'den muaf tutulmasını isterken, taşıma ücretlerinde de yüzde 35-60 arasında artış talep etti. İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ve İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül, zam talebinin onaylanmaması durumunda ulaşımı durduracaklarını açıkladı.

İstanbul'da 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yaklaşık yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında zam yapıldı. Taşımacılık esnafı, araçlarında kullanılan akaryakıtın ÖTV ve KDV'den muaf tutulmasını isterken, taşıma ücretlerine de yeni zam talebinde bulundu. Bu taleplerini önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratlarına ileten esnaf, konuyu ay sonu toplanacak olan İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) taşıma kararı aldı. İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ve İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül, zam talebinin onaylanmaması durumunda ulaşımı durduracaklarını açıkladı.

'12 ARACIMIZ YAKIT ALAMIYOR, BORÇLA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

'İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ EN AZ 5 LİRA OLMALI'

'0-1 KM MESAFENİN ÖDEMESİ 500 LİRA OLMALI'