Otobüs kütüphaneler depremzede çocukların hizmetine sunuldu Güncel Haberler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezici Uygulamalı Çocuk Kütüphaneleri, 6 Şubat'taki "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde çocuklara hizmet veriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezici Uygulamalı Çocuk Kütüphaneleri, 6 Şubat'taki "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde çocuklara hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri kentte bulunan uygulamalı çocuk kütüphanelerini 5 otobüse yerleştirerek çocuklarla buluşturuyor. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan otobüslerde çocuklara etkileşimli okuma, masal saati, el sanatları atölyeleri ve drama gibi etkinlikler düzenleniyor. Afetzede çocuklar, gezici kütüphaneden istediği kitabı ödünç alıp okuduktan sonra iade ediyor. Otobüslerde ayrıca depremden etkilenen çocuklar için psikodrama eğitimi de veriliyor. Kaynak: AA / Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Çocuk Güncel Haberler

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