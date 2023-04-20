Otobüs kazasında ölen işçiler son yolculuklarına uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolden çıkan servis otobüsünün tarlaya uçması sonucu hayatını kaybeden kamyon fabrikası işçilerinden Özgün Selim Kök'ün (31), cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Kök'ün cenazesi Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'ndeki Ömür Camisi'ne getirildi. Kök için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede Özgün Selim Kök'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk Metal Sen Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, fabrikadaki mesai arkadaşları yer aldı.

Hayatını kaybeden ve 1 yıllık evli olan Özgün Selim Kök'ün, fabrikada çalışmak için 2 gün eğitim aldığı, kazanın olduğu dün sabah ise ilk mesaisine gitmek için servis otobüsüne bindiği ortaya çıktı. Öte yandan hastaneye kaldırılan 31 kişiden 20'si, tamamlanan tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olurken, 4'ü ağır 11 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,