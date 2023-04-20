Otobüs kazasında ölen işçiler son yolculuklarına uğurlandı

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan servis otobüsünün tarlaya uçması sonucu hayatını kaybeden kamyon fabrikası işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Erhan Akbardak (49) ile 2 çocuk annesi Yıldız Kollar (40), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İnönü ilçesindeki bir kamyon fabrikasına işçi taşıyan Zafer Bozdemir, dün sabah kullandığı 26 S 74 33 plakalı otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis otobüsü yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Devrilerek yan dönen otobüsteki fabrika işçilerinden Erhan Akbardak, Yıldız Kollar ile Özgün Selim Kök hayatını kaybederken, 31 işçide yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Zafer Bozdemir, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden işçilerden Erhan Akbardak'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Akbardak için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Erhan Akbardak'ın yakınlarının yanı sıra fabrika işçisi arkadaşları ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç katıldı. Erhan Akbardak, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Otobüs kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen fabrika işçilerinden Melih Hulusi Demirbaş, mesai arkadaşı olan Erhan Akbardak'ın cenazesine katıldı. Kaza anında otobüste uyuduğunu ifade eden Demirbaş, "İki senedir kamyon fabrikasında çalışıyorum. Sabah saatiydi, birçok kişi otobüste uyuyordu. Kazanın ardından uyandığımda ayaktaydım. Otobüsün üst camını kırdılar, biz de oradan çıktık. Uyandıktan sonra beni özel araçla götürdüler. Kaza sırasında bilincim yerinde değildi. Kanamam çok fazlaydı. Çok hatırlayamıyorum. Ama arkadaşlarımızı kaybettik, çok üzgünüz" diye konuştu. Otobüs kazasında hayatını kaybeden Özgün Selim Kök'ün ise ikindi namazında toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.