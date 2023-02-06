Otobüs kazasında ölen 8 kişiden 3'ü toprağa verildi (2) Güncel Haberler ŞOFÖR TUTUKLANDIAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında, 8 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı kazada devrilen yolcu otobüsünün şoförü Salih C. tutuklanarak Dinar T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. ŞOFÖR TUTUKLANDI Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında, 8 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı kazada devrilen yolcu otobüsünün şoförü Salih C. tutuklanarak Dinar T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karahisar Güncel Haberler

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