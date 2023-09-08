Otobüs Durağına Dalan Sürücüye Hapis Cezası

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yolcuların beklediği otobüs durağına hafif ticari aracıyla dalarak 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ergün Gürdal, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay el konuldu.

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yolcuların beklediği otobüs durağına hafif ticari aracıyla dalarak 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ergün Gürdal, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay el konuldu.

Beyoğlu'nda yolcuların beklediği otobüs durağına hafif ticari aracıyla dalarak 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Ergün Gürdal'ın yargılandığı davanın karar duruşması dün yapıldı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ergün Gürdal getirilirken taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

MÜŞTEKİ AVUKATI: SANIĞIN ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİYLE ARAÇ KULLANMASI OLASI KASTLA HAREKET ETTİĞİNİ GÖSTERİR"

Müşteki avukatı mahkemede, "Atk raporlarına göre sanığın alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu için araç kullanmaması gerekmektedir ama sanık bunu dikkate almayarak kullanmıştır bu da olası kastla hareket ettiğini göstermektedir" dedi.

Sanık Ergün Gürdal, "Daha önce de iki kez hastaneye kaldırıldım. Ben onlara epilepsi raporu verin demedim ama yine de o şekilde rapor vermişler. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittiğimizde sonuçlarımda beyin damarlarımda çatlaklar olduğu söylendi. Yeşil reçeteli ilaçlar kullanıyorum, gözetim altındayım. Kendilerini tanımam annem babam yaşında insanlar. Neden zarar vermek isteyeyim" dedi.

SANIK ERGÜN GÜRDAL: "MADDİ, MANEVİ ELİMDEN NE GELİRSE YAPACAĞIM"

Sanık Ergün Gürdal son sözünde ise "Böyle olduğundan dolayı üzgünüm. Olmasını istemezdim. Maddi manevi elimden ne gelirse yapacağıma söz verebilirim" ifadesini kullandıb

MAHKEME 13 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA HÜKMETTİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sürücü belgesine 2 yıl 6 el konulmasına karar verdi.