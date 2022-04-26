Otobüs biletleri tükendi, Trabzon'a akın var

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir puan uzaklıkta olan Trabzonspor'un hafta sonu oynayacağı Antalyaspor mücadelesi öncesinde Trabzon'a giden otobüslerde biletler tükendi. 26 Nisan-2 Mayıs arasında koyulan ek seferlerin de biletleri tükendi.

Şampiyonluğa bir puan uzaklıkta olan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluk kutlamaları için kente akın ediyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan Trabzon'a hareket eden tüm otobüsler 26 Nisan ila 2 Mayıs arasında tamamen doldu. Ek sefer çıkartan otobüs işletmecilerinin çıkarttığı ek seferler de 10 dakikada tükendi. Bordo-mavili taraftarların yoğun talebi üzerine ilerleyen günlerde Trabzon'a yeniden ek seferlerin koyulması bekleniyor.

"BATI KARADENİZ VE MARMARA'DAN TRABZON'A TÜM OTOBÜSLER DOLDU"

Otobüs firmasının Batı Karadeniz ve Marmara Bölge İşletmecisi Gökhan Akkaya, Trabzon'a 2 Mayıs tarihine kadar çıkartılan tüm sabit ve ek seferlerin dolduğunu belirterek " Trabzon biletleri şu anda yapılan ek seferlere rağmen tamamen bölgemizde dolmuş durumda. Öncü şehirler olan İstanbul, Kocaeli ve Gebze'de buralardan da araçlar dolmuş durumda. Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerinde Trabzon için şu anda yer bulunmuyor. Çevre illerden de olsun Zonguldak'tan Bartın'dan Akçakoca ve Sakarya'dan bile soranlar var, fakat Çift katlı otobüslerimiz de dahil olmak üzere dolmuş durumda. Herhangi bir yerimiz bulunmuyor. Şu anda bugün itibari ile akşam dolu, ayın 2'sine kadar yani Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayacağı güne kadar tamamen doldu. Sabit olarak şu anda 6 tane seferimiz var. Buna ek olarak çevre illerden 12-13 adet ek sefer açıldı. Ama şu anda dediğim gibi hepsi doldu. Trabzonspor'un kutlama gününe kadar şu anda otobüs firmalarının hiç birinde yer yok" ifadelerini kullandı.

Binlerce taraftar şampiyonluğu Trabzon'da kutlamak adına büyük bir heyecan duyarken, bordo-mavililerin haftaya Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçta hem şehrin hem de tribünlerin karnaval havasına bürünmesi bekleniyor.

(Enes Bektaş-Selçuk Akyol - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel