Otobüs altında kalan patenli çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı (3)
Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Güncel
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ŞOFÖR SERBESTAntalya'da, patenli Emin Aydın'ın arkasına tutunduğu ve sonrasında altında kalarak yaşamını yitirdiği özel halk otobüsünün şoförü S.G., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.
ANTALYA (DHA) - ŞOFÖR SERBEST
Antalya'da, patenli Emin Aydın'ın arkasına tutunduğu ve sonrasında altında kalarak yaşamını yitirdiği özel halk otobüsünün şoförü S.G., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel