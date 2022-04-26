Otobüs altında kalan patenli çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı (3) - Haberler

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Otobüs altında kalan patenli çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı (3)

Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Güncel
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Otobüs altında kalan patenli çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı (3)

ŞOFÖR SERBESTAntalya'da, patenli Emin Aydın'ın arkasına tutunduğu ve sonrasında altında kalarak yaşamını yitirdiği özel halk otobüsünün şoförü S.G., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

ANTALYA (DHA) - ŞOFÖR SERBEST

Antalya'da, patenli Emin Aydın'ın arkasına tutunduğu ve sonrasında altında kalarak yaşamını yitirdiği özel halk otobüsünün şoförü S.G., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

 


Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

Emin Aydın, Antalya, Güncel, Haberler

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