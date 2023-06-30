TEM Otoyolu Düzce mevkiinde otobüs ve otomobillerin karıştığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Ankara istikameti uzun bir süre tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Otobanda otobüs ve otomobillerin karıştığı kazada can pazarı: 12 yaralı

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce mevkiinde otobüs ve otomobillerin karıştığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 41 AFR 430 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 34 UT 9377 plakalı otomobile ve İstanbul'dan Ağrı'ya yolcu taşıyan 34 VSG 04 plakalı Mercedes marka otobüs kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan dört kişi sıkışırken, bölgeye çağrılan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan vatandaşları bulunduğu yerden çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada her iki otomobilde bulunan 4'ü çocuk 9 kişi ile beraber otobüste bulunan 3 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza sebebiyle Ankara istikameti uzun bir süre tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çocuklara itfaiye şefkati

Kazada yaralanan küçük çocukları itfaiye ekipleri kucaklarına alarak ambulansa taşıdılar.

Ağaç gölgesine sığındılar

Kazaya karışan otobüste bulunan yolcular ise araçtan inerek yol kenarında bulunan ağaçların gölgesinde beklediler.