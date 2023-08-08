O-5 Otoyolu'nda Osmangazi Köprüsü mevkiinde seyir halindeki otomobiller arasında tehlikeli bir kovalamaca yaşandı. Olay, Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana geldi. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, mavi otomobilin arkasından gelen otomobile yol vermemek için riskli manevralar yaptığı görülüyor. Gişelere gelip durakladıktan sonra tekrar takibe başlayan otomobiller, gözden kayboldu.

Otobanda birbirlerini böyle kovaladılar

BURSA - Otobandaki seyir halindeki otomobillerin tehlikeli kovalamacası Yalova'da yaşandır. O-5 Otoyolu'nda Osmangazi Köprüsü mevkiinde meydana gelen olay arkadan arkalarındaki seyir halindeki otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana geldi. O-5 Otoyolu'nda Osmangazi Köprüsü mevkiinde ilerleyen 2 otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı tehlikeli bir takip içerisine girdi. Seyir halindeki mavi otomobilin sürücüsü arkasından gelen otomobile yol vermemek için riskli manevralar yaptı. Gişelere gelen otomobiller bir süre durakladıktan sonra tekrar takibe başlayarak gözden kayboldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.