Otoban kenarında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Aydın İzmir Otoyolu, Selatin Tüneli bölgesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangın, Aydın İzmir Otoyolu, Germencik ilçesi Selatin Tüneli bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle otoban kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale etti. Yapılan hızlı müdahale ile alevler büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.