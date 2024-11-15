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Oto Yıkamacıda Drift Faciası: 150 Bin Lira Zarar

Oto Yıkamacıda Drift Faciası: 150 Bin Lira Zarar
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Burdur'da lüks otomobilini oto yıkamacıya bırakan Şahin Kondu, işyeri çalışanının izinsiz aldığı araçla drift yaparak yaklaşık 150 bin lira zarar verdiğini iddia etti. Olay mahkemeye taşındı.

BURDUR'da lüks otomobilini oto yıkamacıya bırakan Şahin Kondu, işyeri çalışanının izinsiz aldığı araçla drift atıp, yaklaşık 150 bin lira zarar verdiğini iddia etti.

Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Şahin Kondu, 23 Eylül tarihinde yıkanması için bıraktığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki spor arabasının, oto yıkama çalışanı tarafından izinsiz alınarak, hız denemesi ve drift yapılması sonucu 150 bin liralık hasara uğratıldığını iddia etti. Yıkamaya bıraktığı spor arabasını teslim aldığında aracından farklı sesler geldiğini anlatan Şahin Kondu, Arabamı yıkamaya bıraktım. Almak için gittiğimde işyerini kapalı gördüm. Ertesi gün sabah arabamı almaya gittim. Çalıştırdığımda değişik sesler geldiğini, arabanın gitmediğini farkettim. Belediyeden görevlilerle kameralara baktığımızda, 00.30 civarında bir görevlinin arabayı aldığını gördük. Gece 04.00'e kadar arabayla gezmişler, dirft atmışlar ve arabaya zarar vermişler dedi. İşletme sahibinin kendisine 'Sorumluluk bizde, sizin suçunuz yok, zararı karşılayacağız' dediğini anlatan Kondu, Aracımıza 130-150 bin lira civarında masraf gitti. Bunu cebimden ödedim. Faturalandırdım. İşletme sahibi beni beklettikten sonra bu parayı ödemeyeceğini belirterek 'Mahkeme yoluna başvur' dedi. Biz de adli makamlara başvurduk. Bu ayın 26'sında mahkememiz var. Bizim başımız yandı. Başkasının yanmasın. Araçlarına kime emanet ettiklerine dikkat etsinler diye konuştu. Aracında değer kaybı olduğunu anlatan Kondu, Sanayide 40 güne yakın parça bulma aşamasında bekledi araba. Biz mağdur olduk. Kimse olmasın dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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