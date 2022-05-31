'Oto yedek parça' yalanıyla dolandırıcılığa 3 gözaltı - Haberler

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'Oto yedek parça' yalanıyla dolandırıcılığa 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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'Oto yedek parça' yalanıyla dolandırıcılığa 3 gözaltı

KAYSERİ'de, sosyal medyadan otomobil yedek parçası satışı bahanesiyle 86 kişiyi dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli, yakalandı.

KAYSERİ'de, sosyal medyadan otomobil yedek parçası satışı bahanesiyle 86 kişiyi dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli, yakalandı. Kapora aldıktan sonra hiçbir ürünü göndermedikleri ortaya çıkan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda sosyal medyadan verdikleri otomobil yedek parça satış ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları bilgisi alınan S.G., H.S. ve O.B. takibe alındı. 2 ay süren takip sonucu şüphelilerin, dolandırıcılık amacıyla kiraladıkları evde bir araya gelerek, sosyal medyadan değişik kullanıcı adıyla 'orijinal uygun ikinci el yedek parça' satış ilanı verdikleri, çok sayıda mağdurun bu ilanlarla ilgili iletişime geçtiği belirlendi. Şüphelilerin, iletişime geçtikleri mağdurları etkilemek amacıyla çeşitli sesler çıkararak kendilerini otomobil yedek parçası satan kişi izlenimi bıraktıkları tespit edildi. Şüphelilerin, Türkiye genelinde şikayetçi olan 86 kişiden kapora aldıktan sonra hiçbir ürünü göndermeyerek 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirlendi. S.G., H.S. ve O.B. evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Otomobil Güncel Haberler

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