Oto Tamir Ustası İbrahim Halil Çoban İş Yerinde Ölü Bulundu
Şanlıurfa'da oto tamir ustası İbrahim Halil Çoban, iş yerinde hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da oto tamir ustası İbrahim Halil Çoban (33), iş yerinde ölü bulundu.

Olay, Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İbrahim Halil Çoban'ı sahibi olduğu oto tamirhanesinde hareketsiz halde gören çevre esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yaptıkları kontrolde Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çoban'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
