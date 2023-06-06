Oto tamir dükkanında yük asansörü düştü: 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir oto tamir dükkanında çalışan 13 yaşındaki Harun Yıldız, üzerine yük asansörü düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Cesedi bulunmadan önce 3 saat boyunca kayıp olan çırak, iş yerinin diğer tarafında asansörün altında cansız olarak bulundu.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde oto tamir dükkanında üzerine yük asansörü düşen Harun Yıldız'ın (13), cesedi bulunmadan 3 saat önce ortadan kaybolduğu tespit edildi.

Ulubey Mahallesi Bilgin Sokak'ta oto tamir dükkanında çalışan Harun Yıldız'ın üzerine dün saat 19.00 sıralarında yük asansörü düştü. Yıldız'ın cansız bedenini, ziyarete gelen bir yakını buldu. Harun Yıldız'ın cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yıldız'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Van'a götürüldü. Okula gitmeyen Harun Yıldız'ın, yaklaşık 1 yıldır oto tamirhanesinde çalıştığı öğrenildi.

Bölgede esnaf olan Veli Ateş, çocuğun dükkanda çırak olarak çalıştığını belirterek, "3 saate yakın kaybolmuş. Çocuğu asansörün altındaki boşlukta bulmuşlar. Küçük yaştaki çocuklarımızı meslek öğrensin diye böyle işlere vermeyelim. Olayı duyunca çok üzüldüm" dedi.