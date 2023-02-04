OTO SANAYİDE KAR MESAİSİ; ARACINIZIN BAKIMLARINI YAPTIRIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu kar yağışının beklediğini söyleyerek "Kıymetli hemşerilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI 2 BİN 568 LİRA

Aracı devamlı antifrizde kullanmak gerektiğini belirten Turgay Kıvanç ise "Mevsim kış İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor. Araç bakımı yaparken antifrizin olup olmadığına, yağ bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığına bakarak lastikleri mutlaka kontrol ediyoruz. Aracı devamlı antifrizde kullanmak gerekiyor ama kötü bir alışkanlık var her su eksildiğinde ilave su ekleniyor bu da motorun ömrünü kısaltıyor. Standart bir aracın antifriz masrafı 300 ile 500 lira arasında değişir. Dizel bir aracın bakım maliyeti ise bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor. Kış bakımını da dahil edersek 3 bin 500 lirayı bulur" diye konuştu.