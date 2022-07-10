Oto kurtarıcıdan düşen araca, otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler

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Oto kurtarıcıdan düşen araca, otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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DÜZCE'de, TEM'in Kaynaşlı geçişinde oto kurtarıcıdan yola düşen araca, arkadan gelen otomobil çarptı.

DÜZCE'de, TEM'in Kaynaşlı geçişinde oto kurtarıcıdan yola düşen araca, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, TEM yolunun Düzce Kaynaşlı geçişinde meydana geldi. Ankara yönünde giden Turgay Kahraman'ın kullandığı 81 EK 045 plakalı oto kurtarıcıda yüklü otomobil, yola düştü. Şaban Albayrak yönetimindeki 07 DR 831 plakalı otomobil ise yola düşen araca arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada otomobilde bulunan Şahaste Albayrak (85) hayatını kaybederken, sürücü Şaban Albayrak, Fatma Albayrak, Zeyra Albayrak ve Döndü Albayrak ise yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de oto kurtarıcıyı kullanan Turgay Kahraman'ı ifadesi için emniyete götürdü. Kaza nedeniyle TEM yolunun bir şeridi trafiğe kapanırken, geçişler kontrollü sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik, normale döndü.Albayrak ailesinin, Ankara'daki cenazeye katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

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