Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oto koltuk kılıfı firmasından depremzedeler için uyku tulumu

Güncel Haberler

ANKARA'da otomobiller için yanmaz koltuk kılıfı üreten firma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda depremzedeler için uyku tulumu imal etmeye başladı.

ANKARA'da otomobiller için yanmaz koltuk kılıfı üreten firma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda depremzedeler için uyku tulumu imal etmeye başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, otomobil koltuk kılıfı başta olmak üzere çeşitli teknik kumaşların üretimini yapan firma, depremzedeler için harekete geçti. Bu kapsamda, bakanlık koordinasyonunda depremzedeler için uyku tulumu üretimine başladı. Yanmaz oto koltuk kılıfı üreten şirketin genel müdürü Mehmet Gültekin, AFAD'ın internet sitesinde çadır ve uyku tulumu ihtiyacı olduğunu gördüklerini anlatarak, "Bakanlık ile irtibata geçtik. Onlar dedi ki 'Uyku tulumu üretmeniz gerçekten faydalı olur'. Biz de uyku tulumu üretmek için kolları sıvadık. Normalde bu bizim işimiz değil. Daha sonra kumaş tedarikine başladık. Firmalardan fiyat toplarken bize 'Biz yarısını alacağız' dediler. Fermuar firması dedi ki 'Biz tamamen bağış yapmak istiyoruz'. Bu şekilde uyku tulumu yapmaya karar verdik. Şu anda 1 TIR'ımız hazırlanmak üzere 3 bin 500 uyku tulumu ile deprem bölgesine göndermeyi hedefliyoruz. Haftada 5 bin adetlik üretim planlıyoruz. Gece gündüz çalışıyor burası; 24 saat, 3 vardiya şeklinde" diye konuştu.

Gültekin, 6-7 bin uyku tulumunu 1 milyon liraya ürettiklerini vurgulayarak "Bunu, şirket olarak kendi bünyemizden karşılamaya karar verdik. Kendi işimizi tamamen bıraktık. Deprem bölgesine çalışıyoruz şu anda, size hizmet veremiyoruz" dedi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Gültekin Deprem AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title