Oto koltuk kılıfı firmasından depremzedeler için uyku tulumu

ANKARA'da otomobiller için yanmaz koltuk kılıfı üreten firma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda depremzedeler için uyku tulumu imal etmeye başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, otomobil koltuk kılıfı başta olmak üzere çeşitli teknik kumaşların üretimini yapan firma, depremzedeler için harekete geçti. Bu kapsamda, bakanlık koordinasyonunda depremzedeler için uyku tulumu üretimine başladı. Yanmaz oto koltuk kılıfı üreten şirketin genel müdürü Mehmet Gültekin, AFAD'ın internet sitesinde çadır ve uyku tulumu ihtiyacı olduğunu gördüklerini anlatarak, "Bakanlık ile irtibata geçtik. Onlar dedi ki 'Uyku tulumu üretmeniz gerçekten faydalı olur'. Biz de uyku tulumu üretmek için kolları sıvadık. Normalde bu bizim işimiz değil. Daha sonra kumaş tedarikine başladık. Firmalardan fiyat toplarken bize 'Biz yarısını alacağız' dediler. Fermuar firması dedi ki 'Biz tamamen bağış yapmak istiyoruz'. Bu şekilde uyku tulumu yapmaya karar verdik. Şu anda 1 TIR'ımız hazırlanmak üzere 3 bin 500 uyku tulumu ile deprem bölgesine göndermeyi hedefliyoruz. Haftada 5 bin adetlik üretim planlıyoruz. Gece gündüz çalışıyor burası; 24 saat, 3 vardiya şeklinde" diye konuştu.

Gültekin, 6-7 bin uyku tulumunu 1 milyon liraya ürettiklerini vurgulayarak "Bunu, şirket olarak kendi bünyemizden karşılamaya karar verdik. Kendi işimizi tamamen bıraktık. Deprem bölgesine çalışıyoruz şu anda, size hizmet veremiyoruz" dedi.