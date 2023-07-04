Gaziantep'te bir araç içerisinde hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Şahsın rahat tavırlarıyla araçtaki değerli eşyaları çaldığı anlar saniye saniye kaydedildi. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Oto hırsızı polis takibinden kaçamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir araç içerisinde hırsız yapan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir araç içerisinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği şüpheli, rahat tavırları ile araçtaki değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen M.H.K. isimli şahıs yakalanarak, yapılan yasal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.