Oto galerici çetesi operasyonunda şüpheliler adliyede

Vadesi dolmadan senetleri tahsil etmeye çalışmışlar

İZMİR - İzmir'de oto galeri ve otel işletmeciliği adı altında kamufle olarak suç örgütü kuran, insanları yüksek faiz ile borçlandırıp borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğu belirlenen suç örgütüne düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, oto galeri ve otel işletmeciliği adı altında kamufle olarak suç örgütü kuran, insanları yüksek faiz ile borçlandırıp borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğu belirlenen suç örgütünü belirleyerek takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Temmuz sabahı, 29 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 32 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, örgüt lideri Y.S.'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 17 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 133 fişek ele geçirildi.

Galerici görünümlü mafya

Operasyon çerçevesinde yapılan çalışmalarda, çete üyelerinin vadeyle sattıkları araçların vadesi dolmadan senetleri tahsil ettikleri, sattıkları araçların normal fiyatlarının 2-3 katı fiyat istedikleri ve borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına silah zoruyla el koydukları öne sürüldü.

Çete lider yatla kaçmaya çalışmış

Öte yandan, operasyon anında, örgüt yöneticileri olarak belirlenen M.S. ve E.S.'nin, bir yatla yurt dışına kaçmaya çalışırken üzerlerinde 1 milyon Türk Lirası nakit para ile yakalandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.