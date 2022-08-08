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Otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

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Otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

EDİRNE'de yerleşim yerlerine yakın otların bulunduğu bölgede yangın çıktı.

EDİRNE'de yerleşim yerlerine yakın otların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Alevler, evlere ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yeniimaret Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında otlarla kaplı bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otluktan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle evlerin bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen alevlere ekipler müdahale etti. Çevrdekilerin de destek verdiği çalışmalarda alevler evlerin bulunduğu bölgeye ilerlemeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm otluk alan zarar gördü.Alevlere müdahale eden mahalleli Kadir Sarıteke, yangını aile fertlerinin çığlıklarıyla uykusunda duyduğunu söyleyerek, "Ben koşarak çıktım. Bir baktım ateş. Önce su ile sonra kürekle müdahale ettim, toprak attım. Hatta parmaklarım da yara oldu. Allah'a çok şükür hepimiz birlik beraberlik olduk, önünü kapattık. Millet hep geldi, yardımcı oldu. Bir zararımız olmadı" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

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