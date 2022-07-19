OTLUK ALANDAKİ YANGIN, İTFAİYE VE MAHALLELİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

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OTLUK ALANDAKİ YANGIN, İTFAİYE VE MAHALLELİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da evlere yakın otluk alanda 5 noktada yangın çıktı.

Antalya'da evlere yakın otluk alanda 5 noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, mahalle sakinlerinin desteği ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle 5 ayrı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yangını söndürmek için zamanla yarıştı. Çevre sakinlerinin hortumla, çocukların ağaç dalları ile söndürmeye destek verdiği yangın, yaklaşık 30 dakikada söndürüldü.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya İtfaiye Kepez Güncel Haberler

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