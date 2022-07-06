OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

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OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki ev ve bahçelere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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