Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesin üzerinde bulunan otluk alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesin üzerinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,

otluk alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.