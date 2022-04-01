OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI - Haberler

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OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİT'te otluk alanda çıkan yangın yakındaki ağaçlara sıçradı.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te otluk alanda çıkan yangın yakındaki ağaçlara sıçradı. Yaklaşık 3 dönüm alanın etkilendiği yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 11.30 sıralarında İzmit Bayraktar Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler kısa sürede yakındaki ağaçlara da sıçradı. Araziden yükselen dumanı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yaklaşık 3 dönüm alanı etkileyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI

OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI

OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli, Yangın, Güncel, Haberler

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