Otluk alanda başlayan yangın evlere metreler kala söndürüldü

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde başlayan yangın jandarma ve güvenlik korucularının hızlı müdahalesiyle evlere metreler kala söndürüldü.

Yangın Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesine üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına hızlıca müdahale etti. Büyüyen yangın jandarma ve güvenlik korucularının müdahalesiyle vatandaşların yaşamış olduğu evlere birkaç metre kala söndürüldü. Jandarmanın desteğiyle yangının büyümediğini belirten Ferhat Kılıç, "Arkadaşlarla köyde oturuyorduk. Birden yangın çıktığına dair telefon geldi. Geldiğimizde köylüler yangını elleriyle ve çalı çırpıyla söndürmeye çalışıyordu. Daha sonra suyla destek vermeye çalışırlarken itfaiye arandı. Jandarma, itfaiye ve güvenlik korucuları hep beraber söndürmeye çalıştı. Eve doğru yaklaşmıştı yangın. Bu ev değil diğer evlere de sıçramak üzereydi zaten. Ama şuan jandarmanın ve korucuların desteğiyle söndürülmüş bulunmaktadır" dedi.