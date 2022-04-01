OTİZMLİ YÜZÜCÜ TUNA, EGE'NİN İKİ YAKASI ARASINDA KULAÇ ATACAK

İZMİR'de otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca (19), otizmde farkındalığı arttırmak için Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye kulaç atacak. Tuna, 27 Nisan'da gerçekleştirmeyi planladığı açık su geçişi ile Sakız'dan İzmir'e yüzen ilk özel sporcu olacak.

İlkay Tunca (53) ve Gülnur Tunca (51) çiftinin tek çocuğu olan otizmli Tuna, maraton yüzücüsü olarak kazandığı madalyaların ardından iki ülke arasında yüzen tek özel sporcu olmayı hedefliyor. Daha önce Çanakkale Boğazı'nı, iki kez de İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen Tuna, 27 Nisan'da Yunanistan'ın Sakız Adası ile İzmir'in Çeşme ilçesi arası açık su geçişi gerçekleştirecek.

Yurt dışı eğitim danışmanıyken 10 yıl önce, oğluyla ilgilenmek için kariyerini sonlandıran Gülnur Tunca, Tuna'nın yaklaşık 7 yıldır lisanslı yüzücü olduğunu belirterek dayanıklılığı nedeniyle açık su ve maratona yöneldiğini ifade etti. Suyu çok sevdiğini görünce oğlu Tuna'yı yüzmeye yönlendirdiklerini ancak yarışlarda derece almasının zaman aldığını kaydeden Tunca, "Deniz ve havuza rehabilite olması için başladık daha sonra profesyonellik geldi. Nisan ayı otizm farkındalık ayı ve tüm dünyada 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Ses getirmek ve bu farkındalığa otizmli bir birey olarak katkı sağlamak için nisan ayında gerçekleştirmeyi istediğimiz bir hedefimiz var. 27 Nisan'da Sakız Çeşme arası 7,5 kilometrelik bir mesafede uluslararası bir açık su geçiş planlıyoruz" dedi.

Otizmlilerin dünyayı çok farklı algıladığını anlatan Gülnur Tunca, sosyal iletişim becerileri biraz farklı olan bu bireylerle ilgili toplumun biraz daha bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. "Otizmliler toplumda varlar ve sosyalleşmeyi çok istiyorlar" diyen Tunca, şöyle devam etti:

"Çocuğunuza engelli raporu verildiğinde ciddi bir travma yaşıyorsunuz. Otizmi anlamaya çalışmak da kolay bir süreç değil. Çocuğunuzu tanıdıkça, ona doğru bir eğitimle ulaşabildikçe onun neler yapabildiğini görüyor, bunun bir engel olmadığını, farklılık olduğunu keşfediyorsunuz. Üçüncü kişilerin ve toplumun engelli dayatmasına kanmamalıyız. Otizmliler çok sevgi odaklı bireyler. Tuna, bana çok şey öğretti. Bireyselleştirilmiş doğru özel eğitim, kaynaştırma süreci, ilgi alanlarında profesyonel destek alması işin kilidi. Otizmlilerin ilgi odakları sınırlı. Ama ilgi duydukları konuda en iyisini yapabiliyorlar. Buna odaklanmak çok önemli."

'REKOR DERECEYLE BİTİRECEĞİNDEN EMİNİM'

Tuna Tunca'yı 6 yıldır çalıştıran, Triatlon Milli Takım Antrenörü Mert Onaran (39) ise öğrencisinin çok sayıda derecesi bulunduğunu belirterek, sadece otizmli değil, tüm sporcular arasında kendi yaş kategorisinde de başarılara imza attığını ifade etti. Tuna ile otizm farkındalığını arttırıp bunun bir hastalık değil, bir farklılık olduğunu herkese göstermek istediklerini anlatan Onaran, "Alanya'da düzenlenen açık su yüzme yarışı Oceanman Türkiye'de 14-19 yaş kategorisinde 3'üncü oldu. 10 kilometrelik mesafeyi, 2 saat 47 dakika 42 saniyelik dereceyle tamamlayan Tuna, dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı. 3- 4 Aralık'ta Mısır'da yapılan Oceanman Dünya Şampiyonası'nda 4'üncü olup bizleri gururlandırdı. Şimdi ise Sakız Adası'ndan İzmir'e yüzme hedefi için çalışıyoruz. Sakız'dan İzmir'e yüzen ilk özel sporcu olacak. Rekor dereceyle bitireceğinden eminim" dedi.

Özel sporcuların her zaman desteklenmesi gerektiğini belirten Mert Onaran, "Tuna gereken eğitimi aldıktan sonra bu çocukların neler başarabileceğine çok güzel bir örnek. Onları dışarı çıkartmak, bundan utanmamak ve bu şekilde iyi eğitimle neler yapabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Şu an yazışmalar devam ediyor. 27 Nisan'da yarışımızı icra edeceğiz" diye konuştu.

Tuna Tunca (19) da "Yüzmeyi çok seviyorum. Yüzerken mutluyum. Hızlı yüzüp daha çok madalya kazanmak istiyorum" dedi.