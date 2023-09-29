Otizmli Yabancı Gönüllü Kapadokya'da Çocuklarla Eğlendi

Avustralya'dan Kapadokya'ya gelen otizmli yabancı gönüllü özel gereksinimli çocuklarla doyasıya eğlendi.

Nevşehir'in Göreme ilçesinde faaliyette bulunan Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği; düzenlediği sosyal sorumluluk projelerine yurt dışından ve yurt içinden gelen eğitmenler ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Avustralya'nın Sidney eyaletinde Medikal Mühendisliği bölümünü okuyan ve otizmli olan Yabancı Gönüllü Alex Kosednar, "Fransa üzerinden Avrupa'yı dolaşmak için bir aylığına üniversite eğitimime ara verdim. Seyahat etmeye başladım ve şu anda Türkiye'deyim. KEYDER eğitim kurumunda 'Çocuğunu Keşfet' projesinde özel gereksinimli çocuklara gönüllü olarak atölyelerine katılıyorum. Burada çocukların sevdiği şeyleri bulmasına yardımcı oluyorum. Müzik, yemek pişirme, dans, at biniciliği ve herhangi bir sanat aktivitesi gibi alanlardan faydalanarak öğrencilerle atölyeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kosednar; "Gece kabusu hastalığına sahibim. Geceleri uykudan uyandığımda fiziksel ve görsel olarak halüsinasyonlar görüyorum. Geçtiğimiz yıl bana otizm teşhisi kondu. İnsanlarla olan ilişkimde yaşadığım aksaklıklar bu hastalığın belirtisi olduğunu düşünüyorum. Fakat çocukluğumdan itibaren müziğe olan tutkum bana terapi oldu. KEYDER'in eğitim felsefesi ve burada ki çocuklarla vakit geçirme biçimi sağlıklı ayrıca iyileştirici olduğunu düşünüyorum. Özel gereksinimli çocuklara burada kolaylaştırıcı olmak, onlara eğitici olmak ve tutkularını ortaya çıkartmak mükemmel bir duygu. Özellikle burayı okuldan çok mükemmel bir alan olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR