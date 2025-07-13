Otizmli ve işitme engelli yüzücü yeni başarılara babasıyla hazırlanıyor

Adana'da yaşayan ve SOBE Otizm Spor Oyunları için Konya'ya gelen 22 yaşındaki işitme engelli ve otizmli İlayda Sayın, yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

16 yıllık lisanslı yüzücü İlayda Sayın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) ve SOBE Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen SOBE Otizm Spor Oyunları - TOSSFED Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda kızlar 13+ yaş kategorisinde 400 metre karışık stilde altın, 200 metre serbest stilde bronz, 50, 100, 400 ve 800 metre serbest stilde ve 100 metre kelebek stilde gümüş madalya ile oyunların en fazla madalya alan sporcusu oldu.

Babasını bir kez daha gururlandıran İlayda, uluslararası müsabakalarda da derece kazanmak istiyor.

"Haftada 6 gün antrenman"

Otizmli sporcu İlayda'nın babası Osman Sayın (56), AA muhabirine, doğduğu günden itibaren kızında farklılık gözlemlediklerini anlattı.

Sayın, "Otizmli çocuklarda böyle belirgin özellikler var. Dönen çamaşır makinesini izlemeyi çok severler. İlayda da dönen çamaşır makinesini izlemeyi ve farklı şampuan kutularını yan yana koyup oyun kurgulamayı çok seviyordu. Biz bu farklılıkları gözlemliyorduk. 3 yaşında anaokuluna başladığında bu özellikler artmaya başladı. 6 yaşında tanısı konuldu." dedi.

Sayın, İlayda'yı yüzmeye yönlendirdiklerini belirterek, "Çünkü yüzme ve su, otizmli çocukların sevdiği bir alan. Otizmli çocuklar içgüdüsel olarak suyu çok seviyor. O günden bugüne kadar düzenli olarak yüzmeye devam ediyoruz. Yüzmeye başladığını gördükten sonra yeteneği fark ettik. Sonrasında hayatımızın vazgeçilmez uğraşısı yüzme oldu. 16 yıldır yüzüyor. Haftada 6 gün, 2 saat antrenman yapıyoruz. Günde bin 500 ve üç bin metre arasında her gün yüzüyor." diye konuştu.

"Türkiye barajını geçen 3 sporcudan biri"

Sayın, TOSSFED'e bağlı olarak yarışlara katıldıklarını aktararak, "Burada down sendromlular var, mental çocuklar ve otizmli çocuklar var. Federasyonun düzenlediği bölge yarışlarında 7 ayrı stilde bölge yarışlarını geçerek ulusal müsabakalara girmeye hak kazandık. Bu barajları Türkiye genelinde geçen 3 kızımız var, bunlardan biri İlayda." ifadelerini kullandı.

İlayda'nın 2022'de TOSSFED Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre serbest ve kelebek stilde 1. olduğunu dile getiren Sayın, nisan ayında Kayseri'de düzenlenen TOSSFED il yarışlarında 7 altın, 2 gümüş, mayısta Mersin'de düzenlenen yarışlarda da 11 altın madalya aldığını söyledi.

SOBE Otizm Spor Oyunları'nda İlayda'nın 7 madalya kazandığını dile getiren Sayın, şunları kaydetti:

"400 metre karışık stilde altın, 200 metre serbest stilde bronz, 50, 100, 400 ve 800 metre serbest stilde ve 100 metre kelebek stilde gümüş madalya aldı. Kızımla gurur duyuyorum. Bundan sonraki başarılar daim olur. Daha fazla özel çocuğumuzu spora yönlendirmek için birlikte çalışacağız. Diğer özel çocuklarımıza da örnek olmasını istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde birinciliklerimizi arttıracağız. Uluslararası müsabakalarda derece yapmak için çalışacağız."

Otizmli ve yüzde 70 işitme engelli sporcu İlayda Sayın, babasının yanında olmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Kazandığı madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan eden İlayda, hedefinin daha fazla madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.