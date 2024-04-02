Otizmli Oktay Yorulmaz'ın Dokuma Yeteneği Övgü Topluyor

Edirne'de yaşayan 21 yaşındaki otizmli Oktay Yorulmaz'ın dokuma tezgahında yaptığı çalışmaları övgü topluyor.

Edirne 2. Bayezid Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Yorulmaz, teneffüslerde ve ders saatlerini bitirdikten sonra tekstil atölyesinin yolunu tutuyor.

Güler yüzü ve iletişime açık yapısıyla öğretmenlerinin de sevdiği Yorulmaz, dokuma tezgahında kendi tasarımlarını dokuyor.

Yorulmaz "Okulun modacısı" olarak anılıyor.

10 yıldır üretim yapıyor

Oktay Yorulmaz, Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil atölyesinde dokuma yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Dokuma yapmayı sevdiğini ve çalışmalarına devam ettiğini belirten Yorulmaz, moda tasarımcısı olmak istediğini kaydetti.

Annesi Nursel Yorulmaz da oğlunun 10 yıldır okuldaki tekstil atölyesinde üretim yaptığını söyledi.

Oğlunun eğitim sürecinde öğretmenlerinin destek olduğunu ifade eden Yorulmaz, "Bu işlerle ilgilenmesi onun iletişimini geliştirdi ve sosyalleşmesi arttı. Moda tasarımcısı olma hayali var. Okulu tamamladıktan sonra onun çalıştığını, kendi ayakları üzerinde durduğunu görmek bizi çok mutlu edecek." dedi.

"Onları hayata hazırlıyoruz"

Tekstil Teknolojisi Öğretmeni Ahmet Mert Demir ise Oktay Yorulmaz'ın tekstil atölyesinin vazgeçilmez öğrencisi olduğunu dile getirdi.

Öğrencisinin yardım almadan dokuma, örme, pul, boncuk ve lif çalışmaları yaptığını anlatan Demir, "Çalışmalarımız Oktay'ı fiziksel, ruhsal ve psikolojik olarak destekliyor. Kendisinin stilist veya moda tasarımcısı olma hayali var. Bu konuda Milli Eğitim camiası olarak Oktay'a destek oluyoruz." dedi.

Özel Eğitim Öretmeni Nesibe Dinç de öğrencilerin yeteneklerin yönelik eğitimler yaptıklarını ve onları hayata hazırladıklarını anlattı.

Tekstil ve el sanatları atölyesinde öğrencilerin becerilerini geliştirdiğini dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Oktay bu konuda en başarılı öğrencimiz. Tekstil ile ilgilenmekten mutluluk duyuyor. Ders bittiği zaman tekstil atölyesine geliyoruz, dokuma ve lif yapıyoruz. Çok keyif alıyor, burada olmaktan çok mutlu. Etkinliklere ve derslere katılımı çok güzel. Oktay'ın büyük bir hayali var biz de ona destek oluyoruz. Stilist ve moda tasarımcısı olmak istiyor. Bu konuda kendisini geliştirmesi için biz de elimizden gelen desteği sağlıyoruz."

Rehberlik Öğretmeni Oğuz Çaylak otizmin doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan bir nöroçeşitlilik olduğunu ifade etti.

Otizmli çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verdiklerini ifade eden Çaylak, "Dokuma, tekstil, resim ve müzik. çalışmaları yapıyoruz. Gerçek hayata yönelik çalışmalar onlar için daha faydalı oluyor. Onları hayata hazırlıyoruz." diye konuştu.