Otizmli öğrenciler süs eşyaları tasarlayarak el becerilerini geliştiriyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de okul bünyesindeki atölyede ahşap, boncuk, boya gibi malzemelerle süs eşyası tasarlayan otizimli öğrenciler, hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Kentte hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan ve otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunda görevli öğretmenler, otizmli öğrenciler için geçen yıl el becerileri atölyesi kurdu.

Atölyede yaşları 11-20 arasında değişen 40 otizmli öğrenci, süs eşyası tasarlayarak el becerilerini geliştirmenin yanı sıra arkadaşlarıyla iletişim kuruyor, sosyalleşiyor.

Otizimli öğrencilerin yaptığı eşyaların kermeslerde satışından elde edilen gelirle de atölyenin ihtiyaçları karşılanıyor.

"Çocukların başarma hazzını yaşamalarını istiyoruz"

El becerileri öğretmeni Taner Koca, AA muhabirine, otizimli öğrencilerin becerilerini geliştirecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Koca, atölye faaliyetleriyle öğrencilere disiplin kazandırmayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz öncelikle atölye kurallarına uyumayı öğreniyor. Çocuklarımızın ait olma, takdir edilme, sevilme, başarabilme duygularını kazanma ihtiyacı oluyor. Burada yaptıkları ürünlerle bizden aldıkları bir tebrik sözcüğüyle bile o duyguya ulaşmış oluyorlar. Bizler de bunu gördüğümüzde en büyük hazzı yaşıyoruz. 'Nasıl olmuş hocam?' diye bize sorduklarında, 'Çok güzel olmuş, eline sağlık.' gibi cümlelerle karşılık verdiğimizde yüzlerindeki o tebessüm bize yetiyor."

Öğrencilerin el becerilerinin zaman içinde gelişme gösterdiğini aktaran Koca, "Tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizin düzeyine göre, kas yapılarına göre seçiyoruz. İlk geldikleri zaman sadece tahta zımparalarken şu an zımpara attıkları tahtaları delip bunları cilalıyorlar. Kullanış amacına göre mumluk veya servis sehpası haline getirebiliyorlar." dedi.

Koca, öğrencilerin atölyede olmaktan büyük keyif aldığını belirterek, "Gerek atölye ortamı gerekse diğer etkinlik kısımları onlar için çok farklı alanlar. Farklı deneyimler, dolayısıyla gündelik rutinin dışına çıkıyorlar. Diğer derslerin yanı sıra burada haftada 8 saat farklı el becerilerini geliştiriyorlar. Bizim için ürün olan şeyler onlar için farklı yaşam becerisi. Bu beceriyi elde ederken de büyük keyif alıyorlar." ifadelerini kullandı.