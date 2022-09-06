OTİZMLİ RÜZGAR'I SÜNNET DÜĞÜNÜNDE SEVİNDİREN KORTEJ

İZMİR'de yaşayan 8 yaşındaki otizmli Rüzgar Yurdakul, sünnet düğününde en büyük hayaline kavuştu. Motosiklet tutkunu olan Rüzgar, yüzlerce motosikletliden oluşan bir kortej eşliğinde şehir turu attı.

Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Özlem Yurdakul (31) ve kurye Onur Yurdakul (31) çiftinin ilk çocuğu, 6 yaşındaki Rüya Yurdakul'un abisi Rüzgar Yurdakul, sünnet olduğu gün büyük bir mutluluk yaşadı. Motosiklet sevdalısı Rüzgar, Profesyonel Motosiklet Kullanıcıları Derneği ve Gazi Motosiklet Kulübü üyelerinin de aralarında bulunduğu bir çok kurye derneğinin davul zurna eşliğinde oluşturduğu korteje katıldı.

Oğlu Rüzgar'ın bebekliğinden itibaren babası gibi motosikletleri çok sevdiğini anlatan Özlem Yurdakul, "Biz aslında küçük bir kutlamada onu mutlu etmek istedik. Sonra iş büyüdü. Herkes katılmak istedi. Biz de onore olduk. Rüzgar'ın yanında olmaları bizi çok mutlu etti. Hayatta her renge yer vermek gerekir" dedi.

Baba Onur Yurdakul da oğlunun sünnet kutlaması için küçük bir hayal kurduklarını belirtip, "Çok küçük bir hayalle başladık. Herkes farkında olmadan destek oldu. Küçücük şeylerin ne kadar mutluluk verdiğini gördük. İzmir Kuryeler Federasyonu Başkanı'nın küçük bir mesajıyla bu kadar insan toplandı. İzmir Valiliği, emniyet personeli ve motorlu kurye arkadaşlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Seyfi Gülmezoğlu İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Rüzgar Yurdakul da motosikletleri çok sevdiğini söyleyerek yanında olan herkese teşekkürlerini iletti.

OTİZM FARKINDALIĞINA DİKKAT ÇEKTİLER

İzmir Kuryeler Federasyonu Başkanı Batuhan Bursalı, otizmle ilgili farkındalık oluşturmak için bu etkinliği hazırladıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"Motosiklet sevdalısı bir çocuğumuz sünnet düğününde motosikletleri görmek istediğini söyledi. Biz de kuryeler olarak bu anlamlı günde onu yalnız bırakmak istemedik. Hep birlikte elimizden geldiğince Rüzgar'ın ev adresinde toplandık. Motorlarımızı bugün onun için sürdük. Otizm farkındalığı adına motosiklet kulüpleri ile güzel bir kortej oluşturduk. Destek verenlere teşekkür ederiz. Otizm bir farklılık değildir bir farkındalıktır. İzmir'de buna öncü olmak bizi ayrıca sevindirdi. Bugün 18 farklı dernek ve kulüpten üyeler katıldı. İzmirliler olarak bu farkındalığa destek verdik."

Rüzgar Yurdakul'un evinin önünden başlayan kortej İnciraltı'ndaki düğün salonuna kadar devam etti. Motosikletlileri gören vatandaşlar evlerinin balkonlarından çıkarak davul zurnaya alkışlarla destek verdi.