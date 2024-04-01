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Otizmli Mert, Yeteneğiyle Şarkıları Piyano Çalıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlere ailesiyle Şanlıurfa'da yakalanan 6 yaşındaki otizmli Mert Okutan, yeteneği sayesinde birkaç kez dinlediği şarkıları piyanoda çalabiliyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinden çıkmayı başardıktan sonra apartmanları yıkılan Yaşar ve Meral Okutan çifti, 2 çocuklarıyla hayata tutunmaya çalıştı.

Depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki akrabalarının yanına yerleşen ailenin 6 yaşındaki çocukları Mert'e yakınlarının tavsiyesi ile gittikleri hastanede otizm tanısı konuldu.

Depremin yaralarını sarmaya çalışırken çocuklarına otizm tanısı konulmasıyla üzüntü yaşayan aile, Mert'in eğitimi için Antalya'ya yerleşti.

Şahin Harun Kırbıyık Otizm Kurs Merkezi'nde eğitim almaya başlayan Mert, yetenekleriyle öğretmenlerinin ilgisini üzerine çekti.

Öğretmenlerinin müzikteki yeteneğini fark ettiği Mert, sadece birkaç kez dinleyerek ezberlediği şarkıları piyanoda çalmaya başladı. Haftanın 2 günü dernekte eğitim alan Mert için özel müzik programı hazırlandı.

"Oğlumun otizmini çok geç fark ettik"

Anne Meral Okutan, AA muhabirine, Mert'in okula gitmeden kendi çabalarıyla okumayı öğrendiğini, piyano çalabildiğini ve İngilizce konuşabildiğini söyledi.

Oğluna tanı konulmadan önce otizmin ne olduğunu bile bilmediğini belirten Okutan, "Oğlumun otizmini çok geç fark ettik. İngilizce konuşabildiğini bilmiyorduk. Kore diline de ilgisi varmış ve bazı kelimeleri konuşabiliyor. Bunları duyunca çok şaşırdık. Duyduğu eserleri de anında piyanoda çalabiliyor. Kendimizi onun eğitimine adadık. Maddi imkansızlıklar nedeniyle özel eğitimlerini karşılayamıyoruz. Kurumların ücretsiz eğitimleri bu anlamda bize çok faydalı oluyor." dedi.

Mert'e piyano dersi veren öğretmen Yağmur Erel de küçük çocuğun algılarının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Mert'in İngilizce sorulara kolaylıkla cevap verdiğini vurgulayan Erel, "Hiç zorlanmadan duyduğu herhangi bir eseri piyanoda çalabiliyor. Otizmli çocukların müzik yeteneği yüksek olabiliyor. Ailelerin, otizmli evlatlarının yanında müzik dinlemeleri gerekiyor. Böylelikle çocukların yeteneklerini de fark edebilir ve ona göre yönlendirme yapabilirler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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