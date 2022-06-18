Otizmli kızını her gün sırtında sınıfına taşıdı

İZMİR'de yaşayan Turgut (43) ve Şükrüye (41) Durna çiftinin kızları otizmli Sema Durna (14), babasının desteğiyle ortaokuldan başarıyla mezun oldu. Yürüme güçlüğü çeken ve tek başına servise binmek istemeyen Sema'yı her gün motosikletiyle okula götürerek, sınıfına kadar sırtında taşıyan baba Durna, "En büyük hayalim, kızımın iyi olması ve yüzünün gülmesi. Kendimi çocuğuma adadım" dedi.

Onur Mahallesi'nde yaşayan, apartman temizliğiyle geçimlerini sağlayan Turgut ile Şükrüye Durna çifti, 14 yıl önce 2'nci çocukları Sema Durna'yı kucaklarına aldı. İlk çocuklarının herhangi bir sağlık problemi bulunmayan çift, Sema 2 yaşına geldiğinde otizmli olduğunu öğrendi. Sema, ilerleyen zamanlarda yürüme ve görme güçlüğü de çekmeye başladı. Çift de hayatlarını Sema'ya adadı. Turgut Durna, kızının eğitimi için özverili mücadeleye girişti. Durna, hem fiziksel rahatsızlığı hem de korktuğu için tek başına serviste yolculuk yapmak istemeyen, Milli İrade Ortaokulu Orta Ağır Zihinsel Şube 8'inci sınıf öğrencisi Sema'yı her sabah motosikletiyle okula götürüp, çıkışta da aldı. Durna, okul girişindeki merdivenlerden çıkarken zorluk yaşayan kızını, sırtında sınıfına kadar da taşıdı. Sema, babasının desteğiyle okulundan başarıyla mezun oldu.

Özel eğitim sınıfı öğretmeni Filiz Özütürken de Turgut Durna'nın örnek eş ve baba olduğunu vurgulayıp, "Özel eğitimde genelde annelerle beraberiz ama Turgut bey, bu anlamda 45 yıllık çalışma hayatımda gördüğüm en fedakar baba. Keşke bütün babalar, Turgut bey kadar çocuklarını sahiplenebilse. Baba ve annelerin kabul süreçleri çok zor. Babalar biraz daha geç kabul ediyor. Genelde annelerin yük üzerinde. Hep beraber çocuklarla ilgilenilmeli. Çok güzel şeyler oluyor sonunda. Bu ailemiz de bunun çok güzel örneği" diye konuştu.