Otizmli Hüdaverdi'nin yüzü babaannesiyle güldü

KONYA (AA) - Konya'da anne ve babası ayrılınca babaannesinin ilgilenmeye başladığı 13 yaşındaki otizmli Hüdaverdi Sarı, yüzme sporuyla özgüveni artınca çevresiyle daha rahat iletişim kurmaya başladı.

Hüdaverdi Sarı'ya, 4 yaşında otizm teşhisi konulduktan bir yıl sonra anne ve babası ayrıldı. Zor bir süreç geçiren çocukla, 5 yaşından sonra babaannesi Döndü Sarı ilgilenmeye başladı.

Torununun gelişimi için çaba gösteren 61 yaşındaki, 4 çocuk annesi Döndü Sarı, AA muhabirine, oğlu ve gelininin boşanmasının ardından Hüdaverdi'ye evladı gibi yaklaştığını söyledi.

Çocuklarını büyüttüğü gibi Hüdaverdi'yi de sevgiyle bu yaşa getirdiğini anlatan Sarı, hayatlarının torunuyla renklendiğini dile getirdi.

"Ondaki değişimi gördükçe mutlu oluyoruz"

Sarı, tüm planlamaları 13 yaşındaki Hüdaverdi'nin gelişimine göre yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Hüdaverdi bize ikinci bahar oldu. Hepimiz çok seviyoruz, evimizin gülü. Halası, amcası, dedesi çok ilgileniyor. Varımız yoğumuz Hüdaverdi. Yorulmak nedir bilmeyiz. Onu görmediğimizde huzursuz oluyoruz. Halası işten gelir gelmez ilk iş koşarak ona sarılır. Seslendiğimizde duymazdı, gözümüzden ayıramazdık. Koştuğunda yetişemezdik. Acı hissetmezdi, bir dakika durmazdı. Çok zor günler geçirdik ama şimdi yüzmeye bile başladı. Hüdaverdi 6. sınıf öğrencisi. Çok zorlu süreçler geçirdik ama ondaki değişimi gördükçe mutlu oluyoruz."

Hüdaverdi'nin her gün Kazakistan'daki babasıyla görüntülü görüştüğünü aktaran Sarı, küçük şeylerle mutlu olan torunuyla sağlığı el verdiğince ilgilenmeye çalışacağını ifade etti.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında (SOBE) yüzme eğitmeni olarak görev yapan Yunus Arı da daha önce hiç havuza girmeyen Hüdaverdi'nin kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini vurgulayarak, "Suyu tanımıyordu. Hüdaverdi 2,5 senedir burada. Şimdi iki stil yüzüyor ve yarışlara hazırlanıyor. Yüzmeye başladıktan sonra da çok olgunlaştı." diye konuştu.