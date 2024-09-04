Otizmli Gence Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan otizmli bir gencin eğitim aldığı okulda darp edildiğine dair görüntülere ilişkin; "Şiddet uygulayan şahıs ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır. Otizmli gencimiz ve ailesine yönelik uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim aldığı okulda darp edilen otizmli gence şiddet uygulayan kişininin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada otizmli genç ve ailesine yönelik uzman ekipler tarafından psikososyal destek sürecinin başlatıldığı ve şiddet uygulayan kişinin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağı belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'da bir Otizm Spor Kulübünde gerçekleştiği tespit edilen görüntülerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde harekete geçmiştir. Şiddet uygulayan şahıs ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır. Otizmli gencimiz ve ailesine yönelik uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."