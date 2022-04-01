TRABZON (İHA) - Otizmli çocuklardan şampiyonluk koreografisi

TRABZON "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" kapsamında Trabzon Ortahisar İlçesi Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Trabzonspor temalı Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin Trabzonspor Bayrağına el basma, Trabzonspor harf koreografisi çalışması beğeni topladı. Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Trabzonspor temalı "Otizm Farkındalık Günü" etkinliğine öğrenciler, velileriyle birlikte katılırken burada bir konuşma yapan Okul Müdürü Kemal Kocaman, etkinliğin amacı farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Dünya Otizm Gününde, hem Trabzon'un sesini, hem de otizmli ailelerin moral motivasyonunu yükseltmek maksadıyla böyle bir çalışma yaptıklarını kaydeden Kocaman, "Dünya Otizm Haftası münasebetiyle Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak Dünya Otizm Haftasını kutlama etkinliği düzenledik. Burada, toplum içerisinde, ailelerle, öğrencilerimizle Otizm farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Okulumuz bünyesindeki tüm personelimizle birlikte bunu gerçekleştirme noktasında böyle bir etkinlik yaptık. Otizm farkındalık etkinliği içerisine bu sene Trabzonspor'un şampiyonluğu noktasında böyle bir yarışma olduğunu bildiğimiz için Trabzonspor temalı yapmayı planladık. Bahçede hem Trabzonspor çizimi yaptık ayrıca bir bayrak oluşumu yaptık. Gayemiz Dünya Otizm Gününde hem Trabzon'un sesini hem de otizmli ailelerin moral motivasyonunu yükseltmek maksadıyla böyle bir çalışma yaptık. Hem öğrencilerimiz bu noktada moral motivasyon olsun hem velilerimize olsun böyle bir çalışmayı düşündük tertip ettik" diye konuştu.