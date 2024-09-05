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Otizmli Çocuklara Yüzme Eğitimi Veren Gönüllü Antrenör

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Amasya Otizm Derneği'nde gönüllü antrenörlük yapan Berkay Mert Özyurt, 200'e yakın otizmli çocuğa yüzme eğitimi vererek sosyalleşmelerini sağladı. Otizmli çocuklar, yüzme eğitimi sayesinde hem akranlarıyla kaynaşarak sosyalleşiyor hem de lisanslı sporcu olmak için çaba gösteriyor.

Amasya Otizm Derneğinde gönüllü antrenörlük yapan 29 yaşındaki Berkay Mert Özyurt, 200'e yakın otizmli çocuğa yüzme eğitimi vererek sosyalleşmelerini sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amasya Otizm Derneği arasında yapılan protokol kapsamında, otizmli çocuklara 2 yıldır Amasya Kapalı Yüzme Havuzu'nda haftanın 4 günü birer saat ücretsiz eğitim veriliyor.

Kursta gönüllü antrenörlük yapan Özyurt, bugüne kadar 200'e yakın çocuğa eğitim verdi.

Otizmli çocuklar, kurs sayesinde yüzme eğitiminin yanı sıra hem akranlarıyla kaynaşarak sosyalleşiyor hem de lisanslı sporcu olmak için çaba gösteriyor.

Berkay Mert Özyurt, AA muhabirine, yüzmenin otizmli çocuklara pek çok faydası bulunduğunu söyledi.

Çocukların suda kendi başlarına hareket edebilmelerini, suyun rehabilite gücünü kullanarak öz güvenlerinin yükselmesini amaçladıklarını belirten Özyurt, "Öz güveni yükselen ve sosyal ortamda arkadaşlarıyla iletişime geçmeye çalışan otizmli çocuğun olumlu ilerlemesi hızlanıyor. Psikologlarla, beslenme uzmanlarıyla, hareket uzmanlarıyla, özel eğitim uzmanlarıyla işbirliğinde hareket ediyoruz. Böylece çocuklara faydalı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Yüzme eğitimi sayesinde çocuklardaki değişimin fark edildiğini vurgulayan Özyurt, başlangıçta yüzünü yıkamayan, duşa girmeyen, su içmekte dahi zorluk yaşayan çocukların artık suda rahatlıkla hareket edebildiğini anlattı.

Kendisinin yüzme eğitmenliğinde ikinci yılı olduğunu dile getiren Özyurt, "Öncesinde yüzme antrenörlüğünü stajyer olarak yapmıştım. Normal öğrenciler 8 derste temel seviye yüzme tekniklerini öğreniyor. Otizmli bireylerin ise 2 yılda, bazen daha uzun zamanda temel seviye eğitimlerini tamamlayamayabiliyoruz. Otizmli bir çocuğun suya ilk adımını atışı 1 ay sonunda da olsa benim için ulaşılamaz bir doyum oluyor." ifadelerini kullandı.

Özyurt, Amasya Otizm Derneği olarak "Lisanlı Sporcu Projesi"ni hayata geçirerek otizmli çocuklara lisans çıkarıp onları yüzme müsabakalarına hazırlamayı hedeflediklerini de kaydetti.

Velilerden Şaziye Sokullu ise bu tür faaliyetlerin artması temennisinde bulunarak, "Kapalı kapılar ardında kalmamalı çocuklarımız. Su bizim için gerçekten çok güzel bir terapi. Çünkü bütün kaslar çalışıyor. Bu da çocukların gelişimine çok faydalı, bunu fark edebiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

amasya Güncel Otizm Spor

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