Otizmli Çocuk Veysel Bilen'in Cansız Bedenine Ulaşıldı

'EVİNDEN 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU'

Gümüşkavak Mahallesi'nde 5 Kasım'da öğle saatlerinde evden çıkan ve geri dönmeyen otizmli Veysel Bilen'in (11), arama çalışmalarının 7'nci gününde, Bingöl kara yolu üzerinde bulunan bir arıtma tesisinin yakınlarında cansız bedenine ulaşıldı. Vali Numan Hatipoğlu, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Burada konuşan Vali Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Bugün öğle saatlerinde bir çalışmada açıklamıştık ancak maalesef Veysel Bilen isimli çocuğumuzun cansız bedenini evinden 10 kilometre uzakta, çayda bulduk. Bu anlamda çok üzüntülüyüz. Ekiplerimiz, yaklaşık 250 personelimiz, emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, gönüllülerimizle birlikte bölgeyi tarıyorduk. Tüm foseptiklere, çukurlara, su birikintilerine, olası ihtimal dahilinde olduğunu gördüğümüz tüm metruk yapılara, inşa halindeki yerlere baktık. 55 kilometre karenin üzerinde bir alanı gece gündüz taradık. İHA'larımız bize destek verdi. Dronlarla zaten sürekli olarak hem jandarmamız hem emniyetimiz gece gündüz çalıştılar. Kendilerine buradan özellikle PAK timimize ve özel harekata, jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, sualtı ekibimize teşekkür ediyoruz. Çok fedakarca çalıştılar ancak maalesef ilimize, sevenlerine cansız bedenini bulduğumuzu haber vermenin dışında yapabileceğimiz bir husus yoktu. Bu anlamda hem ilimize, hem ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin diyorum öncelikle. Tabii olayla ilgili soruşturma, savcılık tarafından devam edecek, farklı bir konu var mı yok mu diye. Başımız sağ olsun.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,