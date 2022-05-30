Otizmli çocuğu için öğretmeninin tayin olduğu kente taşındı - Haberler

Eskişehir'de yaşayan Gülden Yaşar, otizmli oğlu Çınar Deniz'in eğitimi için öğretmeninin tayin olduğu Edirne'ye taşındı.

11 yaşındaki otizmli Çınar Deniz Yaşar, 3 yıl önce Eskişehir Osmangazi İlkokulunda öğretmeni Gamze Çimen ile tanıştı.

Gamze öğretmenle tanışmasının ardından Çınar'ın okula olan ilgisinin artması ailesini de sevindirdi.

Çınar'ın öğretmeni Gamze Çimen, Uzunköprü Gazi Mahmut İlkokuluna atandı.

Çınar'ın eğitimine önem veren annesi Gülden Yaşar da bir şirketteki muhasebe servisindeki işinden ayrılıp 2 yaşındaki kızı Ada'yı da alarak Eskişehir'den Uzunköprü'ye taşındı. Öğretmeni Gamze Çimen ile eğitimine devam eden Çınar'ın gösterdiği gelişim annesini mutlu ediyor.

"Hiç düşünmeden öğretmenimizin peşinden geldik"

Anne Gülden Yaşar, AA muhabirine, Çınar'ın, keşfedilmesi gereken özel yeteneklere sahip bir çocuk olduğunu söyledi.

Çocuğunun geleceğini önemsediğini belirten Yaşar, eşinin işi nedeniyle Eskişehir'de kaldığını, kendisinin 2 çocuğuyla Uzunköprü'ye taşındığını anlattı.

Fedakar anne Yaşar, "Çınar'ın öğretmeninin tayini Edirne'ye çıkınca hiç düşünmeden buraya gelmeye karar verdim. Biz öğretmenimizi bulduk, mutluyuz. O yüzden de bu kadar uzağa geldik. Eğitim konusunda çok faydalı bir öğretmen. Çınar'la ve bizimle uyumu çok iyi." dedi.

"Hırçınlığı Gamze öğretmenle tanışınca bitti"

Anne Yaşar, Çınar'ın kendini ifade edemediği zamanlar hırçınlaştığını, Gamze öğretmen ile tanıştıktan sonra bu durumun ortadan kalktığını söyledi.

Çocuğunun eğitimi için zor bir karar verdiğini belirten Yaşar, "Çok şükür iyi gidiyor. Çınar, dans, bilgisayar ve İngilizce alanlarında çok yetenekli. Bu konularda desteklenmesi gerekiyor ve biz imkanlar dahilinde yapabiliyoruz. Gamze öğretmenimizin Eskişehir'e bizimle yeniden gelmesinden çok mutlu oluruz. Çünkü seneye artık dönmemiz gerekecek. Ortaokul sürecinde daha da sıkıntı yaşayabiliriz. Özel eğitimde devamlılık esas. Bir çocuğu kazanmak istiyorsak devamlılığını getirmemiz gerekiyor. O yüzden Gamze öğretmenimiz de bizimle gelirse çok mutlu oluruz." diye konuştu.

Gamze Çimen de Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü bitirdiğini, Çınar'ın da ilk öğrencilerinden olduğunu söyledi.

Ailesinin eğitimini desteklediği Çınar'ın çok farklı yetenekleri olduğunu anlatan Çimen, Çınar'ın ailesinin, görev yaptığı Edirne'ye taşınma kararının kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Ailenin büyük fedakarlık sergilediğini ifade eden Çimen, "Çok büyük bir karar sonuçta. Ben, 'size elimden geldiğince destek vermeye çalışırım' dedim ama bir şekilde sonuçta yuvanızı taşıyorsunuz. Yani bu büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Benim için de aynı zamanda büyük bir sorumluluk demekti. Ama ben Çınar'a ve ailesine çok güvendiğim için buraya gelmelerinin onlar adına doğru bir karar olabileceğini düşündüm ve 'madem böyle bir karar verdiniz, ben de tabii ki bunu destekliyorum' dedim." diye konuştu.