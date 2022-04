Otizmli bireylerin Off-Road heyecanı

KASTAMONU - Kastamonu'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Off-Road araçlarıyla şehir turu atan otizmli bireler doyasıya eğlendi.

Kastamonu'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireyleri heyecanlandıran bir etkinliğe imza atıldı. Kastamonu Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Kastamonu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, otizmli bireyler balonlarla süslenen Off-Road araçları ile şehir turu yaptı. Etkinlik çerçevesinde Şehit Şerife Bacı Doğa Kültür Köyünde otizmli bireyler ile balonlar uçuruldu, KASDOFF üyeleri tarafından otizmli bireylere hediyeler verildi. Etkinlik, Off-Road araçlarının Şerife Bacı Doğa Kültür Köyünden Özel Bireyler ve Aileleri Derneğine konvoy halinde ilerlemesi ile son buldu. Etkinlikte otizmli bireyler doyasıya eğlendi.

"Otizmin tek çaresi erkan tanı ve erken eğitimdir"

Etkinlikte konuşan Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı ve otizmli birey annesi Huriye Boyraz, otizmin en önemli çözümünün eğitim ve farkındalık olduğunu söyleyerek, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kastamonu Valiliğimiz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz, KASDOFF eşliğinde, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışla Derneği olarak Otizmli KASDOFF'un Off-Road araçları ile farkındalık gezisi düzenledik. Etkinlik bizi çok mutlu etti, evlatlarımızın zaten Off-Road araçlarına ilgisi var ve inanılmaz güzel bir gün geçirdik. Otizm günden güne artmakta, nedeni belli değil ve özel bireylerde eğitimin inanılmaz önemi var. Otizm bir hastalık değil, bir farkındalıktır. Otizmli bireylerimiz erken tanı ve farkındalık şeklinde yetiştikleri zaman yapamayacakları bir şey yok, biz buna inanıyoruz. Otizmli özel bireylerimiz, korumalı iş yerlerinde devletimize destek olabilir, bunun için eğitim şart. Yeni tanı alacak özel birey ailelerimiz de farkında olmalı ve suiistimale açık olmamalı konusunda bizler de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Otizmin tek çaresi eğitim, ne kadar erken eğitim o kadar hayata kazandırma noktasında çocuklarımız için farkındalık oluşturuyoruz" dedi.

"Arkadaşlarımız işini gücünü bıraktı buraya koştu"

KASDOF Off-Road Kulübü Başkanı Tarkan Topaç ise etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek, "Bu etkinliği duyduk ve çok hoşumuza gitti. Arkadaşlarımız, dükkanını işini gücünü bıraktı buraya koştu. 12 aracımız ve 12 şoförümüzle birlikte otizmli arkadaşlarımız için buradayız. Her Otizm Farkındalık Günü'nde bu etkinliği devamlı olarak yapmayı hedefliyoruz. Bu ilkiydi devamı da gelecek. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

"12 aracımız ve 12 şoförümüzle birlikte otizmli arkadaşlarımız için buradayız"

Otizmli bireylere farkındalık kazandırmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Topaç, "Onları mutlu etmek adına buradayız. Onlar bizlerden de meraklılar, her şeyin farkındalar, akıllılar. Onları hem eğlendirmek hem de yardımcı olabilmek amacıyla buradayız. Biraz farklılık göstermek istedik. Biz de farklıyız. Bu araçları kullanmak bu araçlarla dağda mücadele etmek farklı bir şey. Onlarla can dostuyuz. Bu etkinliği duyduk ve çok hoşumuza gitti. Abdullah Müdürümüz de destek verdi. Arkadaşlarımız, dükkanını işini gücünü bıraktı buraya koştu. Esnaf arkadaşlarımız işlerini bırakıp geldiler. Bizim normalde 22 araç 45 üyemiz var. Bazı arkadaşlarımız gelemediler, bazılarının araçları arızalıydı, bazıları burada değildi. Hepsiyle beraber buraya gelmek isterdik ama olmadı. Şuanda 12 aracımız ve 12 şoförümüzle birlikte otizmli arkadaşlarımız için buradayız. Her Otizm Farkındalık Günü'nde bu etkinliği devamlı olarak yapmayı hedefliyoruz. Bu ilkiydi devamı da gelecek. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu.