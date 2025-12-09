Bakan Göktaş: "Otizmli Evlatlarımızı Eğitim, Sağlık, İstihdam ve Sosyal Hizmet Alanlarında Destekliyoruz"

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Farkındalığın en büyük zenginlik olduğu bilinciyle otizmli evlatlarımızı eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hizmet alanlarında destekliyoruz. Sürdürülebilir, bütüncül ve hak temelli yaklaşımlarla otizmli bireylerin ve ailelerinin hayatına dokunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Sedef Erken ve otizm derneklerinin temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.

Göktaş, paylaşımında, "Farkındalığın en büyük zenginlik olduğu bilinciyle otizmli evlatlarımızı eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hizmet alanlarında destekliyoruz. Sürdürülebilir, bütüncül ve hak temelli yaklaşımlarla otizmli bireylerin ve ailelerinin hayatına dokunuyoruz. Adımlarımızı sevgi, emek ve farkındalıkla attığımız bu anlamlı yolda çocuklarımızın ve ailelerinin daima yanındayız" ifadelerine yer verdi.