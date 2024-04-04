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Otizm Farkındalığı İçin Yapılar Kırmızı Işıkla Aydınlatıldı

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Otizmli bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve tüm farklılıklarıyla beraber herkesle eşit haklara sahip olmaları adına toplumsal farkındalığı artırmak için İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerdeki yapılar, kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Tohum Otizm Vakfından yapılan açıklamaya göre, otizmli çocukların hala nitelikli eğitime erişmede zorluk yaşadığını, otizmli bireylerin iş yerlerinde kabul görmediğini, sosyal hayatın dolayısıyla yaşamın bir parçası olmak için mücadele etmek durumunda kaldığını ifade eden vakıf, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde herkesi otizme kırmızı ışık yakmaya davet etti.

Vakfın çağrısı üzerine Başak Dizer Tatlıtuğ, Bennu Yıldırımlar, Burcu Kara, Ceyhun Yılmaz, Çağla Şikel ve Doğa Rutkay Kamal gibi ünlü isimler "Otizme Kırmızı Işık Yak" mesajını paylaşıp, kampanyaya destek verdi.

Birçok belediye, eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşu, kent konseyi ve spor kulübü de otizmin farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler düzenledi.

Bu kapsamda, İstanbul'daki köprüler başta olmak üzere, Tophane Meydan Çeşmesi, Avrasya Tüneli, Eskişehir Masal Şatosu, İzmir Saat Kulesi, Ankara'daki TOBB İkiz Kuleleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük'ün yanı sıra birçok özel sektör binası ve simgesel yapı kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, çağrılarına kulak veren ve seslerine güç katan herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Karakaya, otizmlilerin hayatın her alanında farklılıklarıyla kabul gördükleri ve kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri bir dünya için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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